Генич объяснил причину поведения Кордобы

Нападающий «Краснодара» в матче против екатеринбургского «Урала» в минувшие выходные «отличился» не только забитым голом – он показал неприличный жест арбитру встречи, схватив себя за пах. Теперь колумбийцу грозит серьёзная дисквалификация в три-четыре матча.

«Кордоба добирался до игры против «Урала» 38 часов. Эмоции, проиграли, вот и начал себя так вести. Конечно, тяжело невероятно без него будет команде», - говорит Генич телеканалу «Матч ТВ».

В активе 30-летнего нападающего в этом сезоне восемь голов и четыре ассиста в рамках 16 туров РПЛ. Также он забил три гола в рамках Кубка России.