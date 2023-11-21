Игрок «Краснодара» Черников: «Улыбнулся, прочитав высказывание Миллера»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников рассказал о своей реакции на слова председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера после матча 15-го тура РПЛ, в котором «быки» сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).

Напомним, после игры Миллер сказал: «Лев прыгнул, Бык отскочил».

«Я прочитал и улыбнулся. У каждого своё мнение, каждый может высказываться. Вообще никак не воспринял», — приводит слова Черникова «Спорт-Экспресс».

После первого круга чемпионата России «Краснодар» расположился на первом месте в турнирной таблице. Второй «Зенит» «быки» опережают на два очка.

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 26 ноября против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.