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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: Кордоба — лучший форвард РПЛ, а Ивич — лучший тренер

24 Ноября 2023 • 20:50 Комментировать
Урал
...
Краснодар
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26.11 14:00

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о форварде «Краснодара» Джоне Кордобе.

«Кордоба — сильный футболист и нападающий, он сейчас лучший форвард в чемпионате. Открытие первой половины сезона — это вся команда «Краснодара», а лучший тренер — Владимир Ивич», — приводит слова Мостового Betonmobile.

Напомним, «быки» завершили первый круг чемпионата России на первой позиции, сумев в 15 турах набрать 32 очка.

Второй круг «Краснодар» откроет матчем против «Урала». Игра 16-го тура РПЛ запланирована на 26 ноября, начало поединка запланировано в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Мостовой Джон Кордоба Владимир Ивич ещё теги

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