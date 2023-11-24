Мостовой: Кордоба — лучший форвард РПЛ, а Ивич — лучший тренер

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о форварде «Краснодара» Джоне Кордобе.

«Кордоба — сильный футболист и нападающий, он сейчас лучший форвард в чемпионате. Открытие первой половины сезона — это вся команда «Краснодара», а лучший тренер — Владимир Ивич», — приводит слова Мостового Betonmobile.

Напомним, «быки» завершили первый круг чемпионата России на первой позиции, сумев в 15 турах набрать 32 очка.

Второй круг «Краснодар» откроет матчем против «Урала». Игра 16-го тура РПЛ запланирована на 26 ноября, начало поединка запланировано в 14:00 по московскому времени.