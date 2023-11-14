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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алонсо: «Важно, чтобы Волков слушал тренера и опытных игроков»

14 Ноября 2023 • 15:51 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал о том, как в команду влился 21-летний Сергей Волков.

«Ему ещё многому надо научиться, а мы ему в этом стараемся помочь. Важно, чтобы он продолжал слушать и воспринимать всё, что советуют тренер и опытные игроки», — цитирует Алонсо «Чемпионат».

Также парагваец отметил, что в России выступает большое количество физически крепких защитников, так как РПЛ является силовой лигой.

В текущем сезоне Волков провёл за «Краснодар» 19 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

После 15 туров РПЛ «Краснодар» расположился на первой строчке в турнирной таблице, набрав 32 очка. Свой следующий матч «быки» проведут 26 ноября против «Урала».

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Евро-Футбол.Ру,
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