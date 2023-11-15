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Президент «Урала» Иванов: «Итогами первого круга мы очень недовольны»

15 Ноября 2023 • 15:33 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о результатах команды в первом круге РПЛ.

Напомним, после 15 туров «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков. Отметим, что в чемпионате России екатеринбуржцы не могут победить с августа.

«Итогами первого круга мы очень недовольны. «Урал» хорошо стартовал, но потом пошли какие-то непонятки — игра, что-то не получалось, какие-то матчи мы сами отдавали», — цитирует Иванова Sport24.

Также президент отметил, что вопросы о выводах стоит задавать главному тренеру команды Виктору Ганчаренко.

Свой следующий матч «Урал» проведёт 26 ноября против нынешнего лидера чемпионата России «Краснодара». Эта игра состоится в Екатеринбурге и начнётся она в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов

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