Агент рассказал о будущем Кики в «Урале»

Хелио Мартинс, агент защитника «Урала» Кики, ответил на вопрос о будущем футболиста в команде.

«Кики останется в «Урале», он еще не закончил свою историю в этом клубе. Сейчас наступило сложное время для команды, но Кики мотивирован помочь «Уралу», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, 28-летний португалец перебрался в «Урал» минувшим летом. На счету футболиста 13 матчей во всех турнирах, в которых он записал в свой актив один ассист.

Стоит сказать, что в последних семи поединках РПЛ Кики появился на поле всего один раз.

После 15 туров «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков.