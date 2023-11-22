Черников: Было полное непонимание после отъезда легионеров в 2022 году

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников вспомнил ситуацию с массовым отъездом иностранных игроков в начале 2022 года.

«Было полное непонимание. Представьте: мы приходим в раздевалку, а половины команды нет. И что делать?» — приводит слова полузащитника российской сборной «Спорт-Экспресс». Также Черников отметил отсутствие феномена в текущем «Краснодаре», выделив сбаласированность состава «быков».

Напомним, что после первой половины сезона Российской премьер-лиги подопечные Владимира Ивича являются лидерами турнирной таблицы, на два очка опережая петербургский «Зенит».