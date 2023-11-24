Деменко считает, что «Краснодар» сможет удержать первое место до зимнего перерыва в РПЛ

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко выразил мнение, что «быки» сумеют сохранить лидерство в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров.

Напомним, до зимнего перерыва «Краснодару» осталось сыграть с «Уралом», «Оренбургом» и ЦСКА. На данный момент «быки» возглавляют турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка.

«В футболе может произойти всё что угодно. Матч может складываться удачно для «Краснодара», но потом где-то ничья — и будет нервозность у команды. Пока «Краснодар» в хорошей форме», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт 26 ноября против «Урала». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. По мнению Деменко, южане являются фаворитами предстоящей игры.