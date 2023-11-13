​Дьяков назвал главное открытие первого круга РПЛ

Экс-игрок московского «Динамо» Виталий Дьяков считает «Краснодар» главным открытием первого круга чемпионата России.

Как известно, именно «Краснодар» лидирует в Премьер-лиге после пятнадцати сыгранных туров. Команда Владимира Ивича набрала 32 очка. Второй «Зенит» имеет в своём активе на два зачётных балла меньше.

«Главное открытие первого круга - «Краснодар». Они конкурируют с «Зенитом» и идут на первом месте. Да, не показывают очень красивую игру, команда стала нацелена на результат, и после первого круга он есть», - цитирует Дьякова Metaratings.

Ближайший матч чемпионата России «Краснодар» проведёт 26 ноября – против «Урала» на поле соперника.