Агент Мишкича: «Останется ли Даниэль в «Урале» до конца сезона? В футболе возможно всё»

Ромео Филипович, агент полузащитника «Урала» Даниэля Мишкича, высказался о будущем своего клиента.

Филипович допустил, что хорватский футболист доиграет в екатеринбургской команде до конца сезона. Ранее сам Мишкич рассказывал об имеющемся к себе интересе со стороны ряда европейских клубов.

«Останется ли Даниэль в «Урале» до конца сезона? Кто знает, в футболе возможно всё», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний Мишкич провёл за «Урал» 18 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1,2 миллиона евро.