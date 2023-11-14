Олусегун: «Краснодар» — самый большой и великий клуб России»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун назвал «быков» самым большим клубом России, который поддерживают болельщики по всей стране.

«У нас болельщики по всей стране, они лучшие! Всё потому, что «Краснодар» — самый большой и великий клуб России», — цитирует Олусегуна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Олусегун провёл в составе своей команды 17 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, после 15 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. Свой следующий матч «быки» проведут 26 ноября против «Урала».