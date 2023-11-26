​Стало известно, за что Кордоба получил красную карточку после матча

«Краснодар» потерял лидерство в Премьер-лиге – в воскресенье команда проиграла в гостях у «Урала» со счётом 1:3. После финального свистка красную карточку получил нападающий «быков» Джон Кордоба.

Как сообщает телеграм-канал «Алё, рэф!», Кордоба показал оскорбительный жест ассистенту арбитра Варанцо Петросяну. Очевидно, игрок приложил руки к области паха.

Теперь Джону Кордобе угрожает дисквалификация сроком на четыре матча.

В 2023 году «Краснодару» остаётся провести два матча чемпионата России, и оба будут домашними – против «Оренбурга» (3 декабря) и против ЦСКА (10 декабря).