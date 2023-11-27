Пименов: «Краснодару» тяжело психологически

Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался о форме «Краснодара» после потери первого места в Российской премьер-лиге.

«Тяжело именно в плане психологии. Возможно, не хватает опыта чемпионской гонки. В этом плане результаты стали хромать. Сейчас мы видим, что они смотрят на «Зенит». Кровь из носа надо выигрывать последние два матча до перерыва. Тогда они будут в чемпионской гонке», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

Также Пименов отметил хорошее состояние петербургского «Зенита», у которого, по мнению экс-игрока, укомплектованы все линии.

Напомним, что подопечные Владимира Ивича уступили «Уралу» со счётом 1:3 в матче 16-го тура российского чемпионата и позволили «Зениту» выйти вперёд на одно очко.