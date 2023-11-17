Мостовой назвал Ивича лучшим тренером первого круга РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича лучшим тренером первого круга РПЛ.

Напомним, после 15 туров «быки» возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе 32 набранных очка. По мнению Мостового, Ивич сумел добиться такого результата за счёт того, что ранее сам играл в футбол.

«Он (Ивич) пришёл в команду, которая из года в год на что-то претендует, но по факту ничего «Краснодар» не добивался. Пришёл Ивич, и сразу же: финал Кубка России и сейчас первое место в РПЛ. Человек играл в футбол и понимает, как всё устроено», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Эксперт также выразил надежду на то, что «Краснодару» удастся удержаться на первой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Свой следующий матч «быки» проведут 26 ноября против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.