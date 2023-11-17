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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой назвал Ивича лучшим тренером первого круга РПЛ

17 Ноября 2023 • 14:13 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича лучшим тренером первого круга РПЛ.

Напомним, после 15 туров «быки» возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе 32 набранных очка. По мнению Мостового, Ивич сумел добиться такого результата за счёт того, что ранее сам играл в футбол.

«Он (Ивич) пришёл в команду, которая из года в год на что-то претендует, но по факту ничего «Краснодар» не добивался. Пришёл Ивич, и сразу же: финал Кубка России и сейчас первое место в РПЛ. Человек играл в футбол и понимает, как всё устроено», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Эксперт также выразил надежду на то, что «Краснодару» удастся удержаться на первой строчке в турнирной таблице РПЛ.

Свой следующий матч «быки» проведут 26 ноября против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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