Агент: «Выкуп Итало? В «Урале» им очень довольны»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Урала» Итало, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, 21-летний бразилец принадлежит португальскому клубу «Санта-Клара» и выступает за «Урал» на правах аренды.

«Выкуп Итало? Скажу так: в «Урале» им очень довольны», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

В текущем сезоне защитник провёл в составе екатеринбургской команды 14 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Итало в 500 тысяч евро.

После 15 туров РПЛ «Урал» расположился на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч екатеринбуржцы проведут 26 ноября против лидера турнира «Краснодара».