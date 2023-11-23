​Деменко: «Локомотиву» будет сложно набрать в Самаре три очка, там будет ничья»

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матчах 16-го тура РПЛ.

- У кого больше шансов в матче «Крылья Советов» - «Локомотив»?

- «Локомотиву» предстоит выездной матч, а самарцев дома будут поддерживать очень хорошо. Тем более, болельщики соскучились по своей команде, а волжане хотят закончить этот отрезок на мажорной ноте. Уверен, что гостям будет очень сложно набрать три очка. Осинькин разберет этого соперника. Мне кажется, тут будет ничья.

- «Зенит» легко дома разберется с «Сочи»?

- Легко не будет, это точно. Но в том, что хозяева выиграют, я уверен. Питерцы выглядят лучше, они сильнее, а у сочинцев проблемы.

- В матче аутсайдеров «Оренбург» - «Ахмат» кто имеет больше шансов на очки?

- Мне «Ахмат» нравится по игре. Он создает моменты. Команда там неплохая. По классу футболистов и модели игры «Ахмат» сильнее «Оренбурга». Ромащенко надо три матча перетерпеть, и во втором круге будет совсем другая команда. Правда, тренеру еще надо удержаться на посту, потому что идет серия поражений. Это болезненно.

- «Краснодар» поедет в гости к «Уралу». Не потеряет очки?

- Не знаю, какая там будет температура. Из-за погоды в Екатеринбурге не так легко играть. Тем более после паузы на сборную. Южане в этом чемпионате стоят особняком, а у «Урала» есть проблемы. Но гостям будет нелегко в любом случае, хотя они фавориты.

- «Рубин» в родных стенах одолеет «Факел»?

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- Казань выдает матчи без поражений, она нашла свою игру. Плюс новички вписались в команду на удивление быстро. Команда преобразилась. Но и «Факел» удивляет с приходом Ташуева. Тренер максимально объединил коллектив, и воронежцы играют уже совсем в другой футбол. Мы видим контроль мяча даже в матче со «Спартаком». Не думаю, что в этой игре будет много забитых мячей. Только если на первых минутах кому-то удастся забить и соперник раскроется.

- «Пари НН» фаворит в матче с «Ростовом»?

- Вроде Карпин создал команду, но после сборной непонятно, кто как сыграет. Юран тоже слепил неплохую команду, дал ей свой характер, есть самоотдача. Результат матча сложно предугадать.

Елена Григорьевская