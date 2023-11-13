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Силкин: «Я бы не стал торопиться с увольнением Ганчаренко»

13 Ноября 2023 • 21:44 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин солидарен с Григорием Ивановым, который ранее заявил, что даст доработать Виктору Ганчаренко в «Урале» до конца сезона. По словам президента уральского клуба, белорусский специалист стопроцентно останется в команде аж до заключительных матчей.

«Виктор Михайлович проявил себя, как думающий, знающий и умеющий тренер. Я бы не стал торопиться с его возможным увольнением», - цитирует Силкина «РБ Спорт».

Напомним, что «Урал» не выигрывает в РПЛ ещё с августа. Из-за провальных результатов клуб опустился из первой восьмёрки в РПЛ – на 12-е место, которое занимает после первого круга.

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Евро-Футбол.Ру,
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