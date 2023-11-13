Силкин: «Я бы не стал торопиться с увольнением Ганчаренко»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин солидарен с Григорием Ивановым, который ранее заявил, что даст доработать Виктору Ганчаренко в «Урале» до конца сезона. По словам президента уральского клуба, белорусский специалист стопроцентно останется в команде аж до заключительных матчей.

«Виктор Михайлович проявил себя, как думающий, знающий и умеющий тренер. Я бы не стал торопиться с его возможным увольнением», - цитирует Силкина «РБ Спорт».

Напомним, что «Урал» не выигрывает в РПЛ ещё с августа. Из-за провальных результатов клуб опустился из первой восьмёрки в РПЛ – на 12-е место, которое занимает после первого круга.