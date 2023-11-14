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Кучугура: «Я знаю, что «Краснодар» не отдаст первое место» эксклюзив

14 Ноября 2023 • 21:11 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Полузащитник «Краснодара» и молодёжной сборной России Дмитрий Кучугура в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о лидерстве «Краснодара», а также о предстоящих товарищеских матчах молодежки.

- Расскажите, чем запомнилось бразильское турне?

- Выезд получился масштабный и серьезный. Мы сыграли в Бразилии четыре матча. Это было тяжело, потому что играли без отдыха почти каждый день. Только чуть меняли состав. У меня таких выездов было мало за карьеру.

- Но вы ни разу не проиграли бразильским сверстникам. У них невысокий уровень?

- В каждой стране по-своему все хороши. Мы просто показали, что умеем играть в футбол и ничем не хуже остальных.

- Хотели бы съездить в такое турне, например, в Аргентину?

- Конечно. Такие выезды – огромный плюс для нас. Мы развиваемся, пробуем себя на другом уровне. Это сказка для нас.

- Сказкой для вас наверняка является и выступление вашего клуба «Краснодар» в этом сезоне. Сами ожидали?

- Поставлена задача, и ее решают. Думаю, многое зависит от характера команды. Ребята его показывают, поэтому идем на первом месте. Плюс везение должно быть. Но в первую очередь, футболисты берут опытом.

- «Зенит» в этом сезоне не лидировал ни одного тура. В очной встрече в Питере у него не получилось обыграть вашу команду. Что скажете?

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- В этом нет ничего такого. Это футбол. Ты можешь завершить первый круг неудачно, и идти невысоко в таблице, а потом набрать ход и вырваться на первые места. Борьба идет до последнего тура. Надеюсь, мы не отдадим первое место. Вернее, я это знаю. Мне кажется, сейчас у команды есть дух, характер. Это показал матч с «Ростовом».

- Хочется понять потенциал «Краснодара». Он прыгает выше головы?

- Команда достойна первого места. Выходит и показывает футбол. Сами посмотрите. Все же видно.

- Ждать смены чемпиона в этом сезоне?

- Дай бог. Я всей душой переживаю за команду.

- Какие ожидания от предстоящих товарищеских матчей со сборной Беларуси и минским «Динамо»?

- Мы с белорусами уже играли и уступили им. Поэтому поедем брать реванш.

- Даниила Зорина расспрашивали о минском «Динамо», за которое он сейчас выступает?

- Да нет. Мы не подстраиваемся под соперников. Играем в своем темпе и показываем свой уровень. Хочется играть так, чтобы соперники под нас подстраивались.

- Сборная потеряла Салтыкова из-за травмы. Это серьезная потеря?

- Любая травма в команде – это большая потеря, потому что сначала собирают один состав, потом в последний день все меняется. Салтыков еще в Бразилии был с этой травмой, но там все было хорошо. А сейчас ближе к концу года, когда сыграно много матчей, повреждение сказывается. Я написал ему, чтобы поправлялся.

- Он чуть ли не весь сезон играет с этой травмой.

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- Это футбол. Так кажется, что все футболисты без травм, но мы – живые люди. У каждого профессионального игрока есть свои болячки, даже в 18 лет.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Дмитрий Кучугура

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