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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Билялетдинов: «Считаю «Зенит» фаворитом в борьбе с «Краснодаром» за чемпионство»

12 Ноября 2023 • 16:57 Комментировать
Зенит
...
Сочи
25.11 15:15

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ, развернувшейся между «Краснодаром» и «Зенитом».

Напомним, вчера, 11 ноября, очный матч этих команд в рамках 15-го тура РПЛ завершился с ничейным счётом 1:1. По мнению Билялетдинова, несмотря на текущее лидерство «быков» в турнирной таблице, «Зенит» остаётся фаворитом чемпионской гонки.

«Титул РПЛ будет зависеть от того, кто лучше проведёт межсезонье. Безусловно, у «Зенита» гораздо больше опыта. Считаю «Зенит» фаворитом в борьбе с «Краснодаром» за чемпионство», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 25 ноября против «Сочи», а «Краснодар» 26 ноября встретится с «Уралом». На данный момент отставание петербуржцев от «быков» в турнирной таблице РПЛ составляет два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Динияр Билялетдинов ещё теги

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