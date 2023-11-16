Билялетдинов назвал Кордобу лучшим форвардом РПЛ в первом круге

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов назвал фоврарда «Краснодара» Джона Кордобу лучшим нападающим РПЛ.

«По первому кругу – он лучший в РПЛ. Он физически одарённый и может создавать много моментов за игру. Кордоба – самодостаточный форвард, который всегда несёт угрозу соперникам», – приводит слова эксперта Metaratings.ru.

По его мнению, колумбиец не стесняется своих действий на футбольном поле, из-за чего защитникам соперников стоит опасаться форварда «быков».

Напомним, что после первого круга РПЛ «Краснодар» находится на первом месте в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два очка. Джон Кордоба за 15 туров забил семь мячей в рамках чемпионата.