Камоцци: Пока слишком рано делать какие-то выводы и говорить, что «Краснодар» потерял шансы на чемпионство

Советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о перспективах «Краснодара» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист считает, что на ещё рано говорить о том, что «быки» упустили шансы завоевать золотые медали, а «Зенит» уже не упустит лидерство.

«Все еще может поменяться, времени впереди много. Весной будет виднее, у кого какие шансы. А так, в этом сезоне «Краснодар» проделывает хорошую работу», - приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

После 16 туров «Зенит» опережает «Краснодар» в турнирной таблице на один балл.