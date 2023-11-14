Радимов: «Для меня «Краснодар» — открытие»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов назвал «Краснодар» открытием первого круга РПЛ.

Напомним, в 15 турах «быки» набрали 32 очка и сейчас возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, опережая второй «Зенит» на два балла.

«Для меня «Краснодар» — открытие. Выиграть первый круг при таком доминировании «Зенита», при том, что они потерпели всего одно поражение. Однако психологии победителей у многих игроков «Краснодара» нет», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 26 ноября против «Урала». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.