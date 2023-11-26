Лепёхин рассказал, что нужно сделать «Краснодару», чтобы бороться за чемпионство

Бывший футболист питерского «Зенита» Константин Лепёхин рассказал о перспективах «Краснодара» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что «быкам» не хватает сильной скамейки.

«Если они смогут усилиться зимой, то теоретически шансы у команды будут, но пока «Зенит» выглядит на порядок сильнее и стабильнее», - приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

Напомним, что сегодня, 26 ноября, подопечные Владимира Ивича в матче 16-го тура Российской премьер-лиги на выезде потерпели поражение от «Урала» (1:3) и отдали первое место в турнирной таблице «Зениту».