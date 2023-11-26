Сафонов рассказал о своём состоянии после полученной травмы в матче против «Урала»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов кратко рассказал о своём состоянии после травмы, полученной в матче 16-го тура Российской премьер-лиги против «Урала» (1:3).

«Все нормально», - приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Напомним, что в концовке первого тайма 24-летний вратарь столкнулся со своим одноклубником Витором Торменой и по итогу не появился на поле во втором тайме.

Таким образом, Сафонов впервые был заменен в 133-м матче в чемпионатах России.

Напомним, что после 16-го тура подопечные Владимира Ивича опустились на второе место в турнирной таблице, уступая питерскому «Зениту» один балл.