​В РПЛ сменился лидер

По итогам шестнадцатого тура в Российской премьер-лиге произошла смена лидера. «Краснодар» проиграл в гостях у «Урала» со счётом 1:3 и не смог удержаться на вершине таблицы. Теперь на первой строчке располагается «Зенит», который в субботу легко разгромил на своём поле «Сочи» с результатом 3:0.

«Зенит» имеет в своём активе 33 очка, а «Краснодар» - 32.

В 2023 году в Российской премьер-лиге пройдут ещё два тура. «Зенит» сыграет против «Локомотива» (на выезде) и «Пари НН» (дома). «Краснодар», в свою очередь, будет играть против «Оренбурга» (дома) и ЦСКА (дома).

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.