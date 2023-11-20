Камоцци: «Ивич — лучший тренер первого круга РПЛ, а Абаскаль не входит даже в пятёрку»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, назвал наставника «Краснодара» Владимира Ивича лучшим тренером первого круга РПЛ.

Также Камоцци выразил мнение, что наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль не входит даже в пятёрку сильнейших тренеров чемпионата России.

«Краснодар» показывает очень хорошую игру, они могут навязать серьёзную конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Абаскаль? На мой взгляд, он даже не в пятёрке лучших тренеров первого круга», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

После 15 туров текущего розыгрыша РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. «Спартак» же идёт шестым, отставая от «быков» на восемь баллов.