​Гранат оценил лидирующий «Краснодар»

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался о субботнем матче между «Зенитом» и «Краснодаром». Команды не смогли выявить сильнейшего (1:1), и краснодарцы остались на вершине турнирной таблицы.

По словам Граната, матч показал, что «Зенит» и «Краснодар» равны по силе. Бывший футболист российской сборной не считает, что у «быков» нет глубины состава.

«Не сказал бы, что у «Краснодара» нет глубины состава. Впереди зимняя пауза, если они хотят завоевать чемпионский титул, то стоит, конечно, усилиться. Может быть, не хватает чемпионского духа, как у «Зенита», хотя видны амбиции и настрой побеждать», - цитирует Граната Metaratings.

В следующем туре чемпионата России «Краснодар» будет играть против «Урала» на выезде. Матч пройдёт в воскресенье, 26 ноября.