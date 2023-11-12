Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гранат оценил лидирующий «Краснодар»

12 Ноября 2023 • 14:32 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался о субботнем матче между «Зенитом» и «Краснодаром». Команды не смогли выявить сильнейшего (1:1), и краснодарцы остались на вершине турнирной таблицы.

По словам Граната, матч показал, что «Зенит» и «Краснодар» равны по силе. Бывший футболист российской сборной не считает, что у «быков» нет глубины состава.

«Не сказал бы, что у «Краснодара» нет глубины состава. Впереди зимняя пауза, если они хотят завоевать чемпионский титул, то стоит, конечно, усилиться. Может быть, не хватает чемпионского духа, как у «Зенита», хотя видны амбиции и настрой побеждать», - цитирует Граната Metaratings.

В следующем туре чемпионата России «Краснодар» будет играть против «Урала» на выезде. Матч пройдёт в воскресенье, 26 ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Гранат

Новости по матчу

Сегодня, 12 Ноября
15:33
В «Урале» рассказали, верят ли в Ганчаренко
15:20
Булыкин заявил, что «Краснодар» потеряет лидерство до зимней паузы
12:05
Орлов: «Краснодару» нужно усиление» 1
11:21
Алонсо: «Никто не ожидал, что «Краснодар» окажется на первом месте»
10:47
Орлов назвал Сперцяна лучшим игроком матча «Зенит» — «Краснодар»
09:27
Якимов: «Если «Краснодар» продолжит играть так, как сейчас, то все шансы на чемпионство есть»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
83 мин
Пари НН Пари НН
Балтика Балтика
0
0
2.41 3.25 3.25
Видео
12.11.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Оренбург Оренбург
1.61 4.40 5.60
Видео
12.11.23 в 19:00
Сочи Сочи
Рубин Рубин
2.21 3.35 3.60
Видео
12.11.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Ростов Ростов
1.75 4.00 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 12 Ноября
15:33 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» рассказали, верят ли в Ганчаренко
15:29 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Спартак» не выглядит однозначным фаворитом в матче с «Ростовом»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Краснодару» надо все матчи играть с таким настроем» эксклюзив
15:20 · Россия. Премьер-лига
Булыкин заявил, что «Краснодар» потеряет лидерство до зимней паузы
15:18 · Россия. Премьер-лига
​Без Смолова: «Динамо» назвало состав на матч с «Оренбургом»
15:16 · Россия. Премьер-лига
Григорян: «Абаскаль не знает, как устранить проблемы «Спартака» в обороне»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Краснодар» выглядел очень солидно против «Зенита»
15:05 · Россия. Премьер-лига
​Смолов пропустит воскресный матч «Динамо»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Балахнин оценил шансы «Краснодара» в борьбе за чемпионство
14:59 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Карпин захочет удивить «Спартак»
14:45 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Явного фаворита в матче «Спартак» — «Ростов» нет»
14:34 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» в следующем туре может установить рекорд Премьер-лиги
14:32 · Россия. Премьер-лига
​Гранат оценил лидирующий «Краснодар»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Чтобы «Зенит» посыпался, из него должны уйти Вендел и Барриос»
14:20 · Россия. Премьер-лига
​Божин: «Нам надо как минимум не вылететь из РПЛ»
Все новости
Рекомендуем