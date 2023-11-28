Билялетдинов: «Поведение Кордобы в матче с «Уралом» отражает психологические проблемы «Краснодара»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о поступке нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 16-го тура РПЛ против «Урала» (1:3).

Напомним, колумбийский футболист получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес одного из арбитров. Билялетдинов отметил, что «быки» уже не первый тур показывают не самую убедительную игру, а возможная дисквалификации Кордобы может лишь усугубить ситуацию.

«Поведение Кордобы в матче с «Уралом» отражает психологические проблемы «быков». Если его надолго дисквалифицируют, то команде придётся ещё сложнее в следующих матчах. Так можно и из тройки выпасть», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая третье «Динамо» на четыре очка. Свой следующий матч «быки» проведут 3 декабря против «Оренбурга».