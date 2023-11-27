Булыкин: «Кордоба заслуживает такого же наказания, какое ранее получил за аналогичный проступок Соболев»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поведение форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

Напомним, после финального свистка в матче 16-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Краснодаром» Кордоба показал неприличный жест арбитру, за что был удален с поля.

«Кордоба за свое поведение заслуживает такого же наказания, какое ранее получил за аналогичный проступок Соболев. Судя по всему, Джон таким образом выражал недовольство судейством», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

Специалист добавил, что такое поведение должно очень строго наказываться, ведь футбол смотрят дети.

Сообщалось, что Кордоба может быть дисквалифицирован на четыре игры.