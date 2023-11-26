«Урал» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В 16-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Урал» и «Краснодар».
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Видеотрансляция матча Урал - Краснодар
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Протокол игры
|22'Кордоба Джон (0:1)
Помазун Илья•Эмерсон Иллой-Айет•Бегич Сильвие•Итало•Кулаков Денис•Сиссе Ибраима11' (Сунгатулин Фаниль (11') •Малькевич Владислав•Аюпов Тимур•Егорычев Андрей•Гильерме Шеттине•Бикфалви Эрик
Сафонов Матвей•Волков Сергей Евгеньевич•Тормена Витор•Алонсо Хуниор•Олаcа Лукас•Кривцов Никита•Черников Александр• 3'Сперцян Эдуард•Олусегун Джуниор•Кордоба Джон•Батчи Жоау
26 ноября. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).
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