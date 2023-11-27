Щербаченко: «Некоторые в «Краснодаре» почувствовали свою незаменимость»

Бывший главный тренер «Кубани», «Балтики», «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил причины поражения «Краснодара» от «Урала» в матче 16-го тура РПЛ (1:3), после которого «быки» потеряли первую строчку таблицы.

- В игре «Краснодара» сквозила какая-то неуверенность – и при оборонительных действиях, и при атакующих. Он не имел массированного преимущества, какое мы от него обычно наблюдали раньше. Каковы причины? В первую очередь хорошая игра «Урала». Ганчаренко сделал много изменений в стартовом составе. У екатеринбургской команды была видна заряженность, хорошая настроенность и нацеленность на результат, что воплотилось в качество её игры.

У «Краснодара» была нервозность в определённых моментах. Взять даже эпизод, когда Сафонов столкнулся с Торменой, – это произошло из-за недопонимания и рассинхронизации. Не было со стороны «Краснодара» привычного надёжного контроля игры. Единственный, кто мне понравился в составе «Краснодара», это Батчи. Он показывал хороший дриблинг и доставлял много хлопот «Уралу». Кордоба, кроме гола, не продавливал защитников и не обыгрывался хорошо с партнёрами. Кади ничего не показал, Олусегун помимо голевой передачи – тоже. Визуально «Урал» был лучше в том, что касается физического состояния.

Раньше «Краснодар» бежал вперёд с радостным настроением, а теперь из его игры пропали искромётность и феерия. Мне кажется, краснодарцы уже поднаелись. Некоторые футболисты почувствовали свою незаменимость и ждут зимнего перерыва. «Урал» имел во втором тайме ещё моменты, поэтому «Краснодару» даже повезло, что он не пропустил больше трёх мячей. «Урал» взял своё ротацией, плюс у него меньше сборников. И тот же Эмерсон, хоть уезжал в свою сборную, провёл хороший матч, закрыл Кордобу, за исключением момента с пропущенным мячом, ещё и сам забил гол.