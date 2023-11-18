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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат оценил прогресс молодых игроков «Краснодара»

18 Ноября 2023 • 14:48 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился комментарием о молодых игроках «Краснодара».

По мнению эксперта, молодые российские футболисты «быков» прогрессирует быстрее, чем в остальных командах.

«Можно отметить сразу несколько российских игроков. Сперцян, его можно тоже нашим называть. Черников, Кривцов, Волков. Видно, что эти ребята — основной русский костяк для «Краснодара», — приводит слова Граната Legalbet.

В 15 турах подопечные Владимира Ивича смогли набрать 32 зачетных балла и возглавляют турнирную таблицу РПЛ. Следующим соперником «Краснодара» станет екатеринбургский «Урал». Игра 16-го тура чемпионата России пройдет 26 ноября и начнется в 14:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Гранат Сергей Волков Никита Кривцов Эдуард Сперцян Александр Черников ещё теги

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