Гранат оценил прогресс молодых игроков «Краснодара»

Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился комментарием о молодых игроках «Краснодара».

По мнению эксперта, молодые российские футболисты «быков» прогрессирует быстрее, чем в остальных командах.

«Можно отметить сразу несколько российских игроков. Сперцян, его можно тоже нашим называть. Черников, Кривцов, Волков. Видно, что эти ребята — основной русский костяк для «Краснодара», — приводит слова Граната Legalbet.

В 15 турах подопечные Владимира Ивича смогли набрать 32 зачетных балла и возглавляют турнирную таблицу РПЛ. Следующим соперником «Краснодара» станет екатеринбургский «Урал». Игра 16-го тура чемпионата России пройдет 26 ноября и начнется в 14:00 по мск.