Кордоба получил красную карточку после матча с «Уралом»

Завершился матч 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Урал» на своём поле неожиданно переиграл «Краснодар» со счётом 3:1.

У хозяев поля отличились Эмерсон, Алексей Каштанов и Андрей Егорычев, а у «быков» автором единственного забитого мяча стал нападающий Джон Кордоба. Как сообщает «Матч ТВ» с места событий, колумбийский форвард получил красную карточку после финального свистка.

Из-за поражения подопечные Владимира Ивича опустились на вторую позицию в турнирной таблице, уступая «Зениту» один балл.

В следующем матче, 3 декабря, они сыграют против «Оренбурга» на своём поле.