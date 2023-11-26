Матвея Сафонова заменили в РПЛ впервые в карьере

Основной голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов в сегодняшнее воскресенье впервые в карьере был заменён в рамках матча Российской премьер-лиги. Как сообщает «Цифроскоп», до первого матча с собственной заменой Матвей провёл 132 игры в рамках чемпионата страны.

Напомним, что ближе к перерыву в матче против «Урала» (1:3) Сафонов столкнулся головой со своим партнёром по команде – защитником Витором Торменой. Обоих футболистов вскоре пришлось заменить. Вместо Сафонова в воротах «Краснодара» появился Станислав Агкацев.

Сафонов в этом сезоне является основным голкипером «быков», его дублёром является Агкацев, который до сегодняшнего дня в рамках сезона выступал исключительно в Кубке России.