Игнатьев: «Урал» по праву обыграл «Краснодар»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о победе «Урала» над «Краснодаром» (3:1) в матче 16-го тура РПЛ.

По мнению специалиста, команда из Екатеринбурга заслужила добиться в прошедшей встрече успеха.

«Стоит отдать должное и екатеринбуржцам. Они хорошо подготовились к встрече с краснодарцами и чётко представляли, как с ними бороться. «Урал» по праву одержал победу в этом матче», — цитирует Игнатьева RT.

В 16 турах РПЛ «Урал» набрал 19 очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице. «Краснодар» же занимает вторую строчку, имея в своём активе 32 балла.