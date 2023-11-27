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Дроздов объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Уралу»

27 Ноября 2023 • 21:04 Комментировать
Урал
3:1
Краснодар

Одной из главных сенсаций минувших выходных в российском футболе стало поражение «Краснодара» от «Урала». Притом, изначально «быки» вели благодаря голу Джона Кордобы. Бывший российский футболист Юрий Дроздов объяснил, что помогло уральцам одержать волевую победу.

«Краснодар» успокоился после гола Кордобы. Возможно, игроки подумали, что «Урал» не в форме, в не лучшем состоянии. Но «шмели» дисциплинированно начали играть как пропустили, особенно в защите и почти не давали гостям подходить к своим воротам», - говорит Дроздов «Московскому комсомольцу».

Напомним, что благодаря победе «Урала» «Зенит» вышел на единоличное первое место в турнирной таблице. Сейчас отставание «быков» от питерцев – один балл.

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