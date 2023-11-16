Билялетдинов: «Есть опасность, что у Сперцяна пропадёт мотивация, если он не уйдёт в «Ювентус»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Ювентус».

Ранее сообщалось, что туринский клуб подпишет армянского футболиста, если не сможет договориться о трансфере вингера «Сассуоло» Доменико Берарди.

«Есть такая опасность, что у Сперцяна пропадёт мотивация играть за «Краснодар», если он не уйдёт в «Ювентус». Каждому футболисту хочется попробовать себя в топовом чемпионате. Сперцяну тогда надо быть готовым к жёсткой конкуренции в «Ювентусе», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 18 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 15 миллионов евро.