​«Зенит» отреагировал на поражение «Краснодара» одним смайлом

В воскресенье «Краснодар» потерпел неудачу. Команда Владимира Ивича проиграла «Уралу» на выезде со счётом 1:3. Как следствие, краснодарцы по итогам тура опустились на второе место в турнирной таблице, пропустив на вершину «Зенит». У питерцев сейчас 33 очка в кармане, а у краснодарцев – 32.

Сразу после завершения матча в Екатеринбурге в телеграм-канале «Зенита» появилась публикация, которая представляет из себя всего лишь смайлик – он выражает смех.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» будет играть против «Локомотива» на выезде. «Краснодар», в свою очередь, примет «Оренбург».

​В РПЛ сменился лидер