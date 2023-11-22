Наумов: «После 18 тура РПЛ первое место займёт «Краснодар», но чемпионом станет «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о чемпионской гонке в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, после 15 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на два очка. По мнению Наумова, зимой южанам необходимо усилиться новыми игроками, иначе они не смогут соперничать с петербуржцами за чемпионский титул.

«После 18 тура первое место займёт «Краснодар», но чемпионом станет «Зенит». У «Краснодара» вряд ли хватит скамейки для того, чтобы стать чемпионом», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 26 ноября против «Урала». Начало этой игры запланировано на 14:00 по московскому времени.