Оласа назвал цель «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа ответил на вопрос о целях команды в нынешнем сезоне.

«Сейчас клуб очень хорошо играет в футбол. Как говорит тренер нам и прессе, цель этого сезона — идти от матча к матчу, выкладываться на поле в каждом матче. По-моему, сейчас это самое важное», — цитирует Оласу пресс-служба кубанского коллектива.

В 15 матчах «Краснодар» набрал 32 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Ближайшими преследователями «быков» являются «Зенит» (30) и «Динамо» (25).

Второй круг РПЛ команда Ивича откроет для себя матчем с «Уралом», который запланирован на 26 ноября. Старт поединка должен состояться в 14:00 по мск.