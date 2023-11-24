Агент Пимента: «Интерес «Ювентуса» к Сперцяну? Мы не комментируем слухи»

Рафаэла Пимента, агент полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, отреагировала на информацию об интересе «Ювентуса» к 23-летнему футболисту.

«Интерес «Ювентуса» к Эдуарду? Мы не комментируем слухи, которые есть вокруг наших футболистов. Возможен ли уход зимой из «Краснодара»? Без комментариев», — цитирует Пименту «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что скауты «Ювентуса» просматривал Сперцяна в матче отборочного этапа к чемпионату Европы, в котором сборная Армении встречалась с Хорватией.

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 18 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 15 миллионов евро.