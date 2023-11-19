Билялетдинов: «Кордоба — достояние чемпионата России»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов поделился мнением о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе.

По мнению эксперта, колумбиец является лучшим игроком первого круга РПЛ.

«Лучший игрок первого круга — Кордоба, он — достояние чемпионата России. Нужно выделять саму командную игру «Краснодара». Она, может, и не такая изящная, как когда-то, но многое подстроено под Кордобу, хорошие фланги», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Также Билялетдинов отметил, что ему нравится стиль поведения наставника «быков» Владимира Ивича.

После 15 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 32 очка. Свой следующий матч южане проведут 26 ноября против «Урала». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.