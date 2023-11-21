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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко: «Я очень расстроен новостью о завершении карьеры Дзагоева»

21 Ноября 2023 • 15:30 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко высказался о решении известного полузащитника Алана Дзагоева завершить карьеру.

Напомним, что в период с 2016 по 2021 год Ганчаренко успел поработать с Дзагоевым в ЦСКА. Белорусский тренер признался, что расстроен новостью об уходе своего бывшего подопечного из профессионального футбола.

«Я всегда ценил Дзагоева и любил его, потому что он был очень искренним парнем, всегда отдавался делу. Алан всегда подходил ко всем упражнениям с улыбкой, радовался каждому моменту тренировки, работал с удовольствием», — цитирует Ганчаренко «Чемпионат».

Последним клубом 33-летнего Дзагоева стала греческая «Ламия», в составе которой он успел провести две игры, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Алан Дзагоев Виктор Ганчаренко

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