Игроки «Краснодара» пообщаются с болельщиками

Три игрока «Краснодара», в том числе один из лидеров команды, полузащитник Эдуард Сперцян пообщаются с болельщиками и раздадут автографы. Об этом сообщает пресс-службы «быков».

Мероприятие пройдёт 30 ноября, это грядущий четверг. Место встречи – краснодарский ТРЦ «OZ МОЛЛ», улица Крылатая, 2, третий этаж, крыло «Кропоткин».

Вместо со Сперцяном участие в событии примут полузащитники Ильзат Ахметов и Кевин Ленини.

Напомним, что в минувшее воскресенье «Краснодар» оплошал в Екатеринбурге и упустил лидерство турнирной таблицы РПЛ. Теперь у «быков» второе место и 32 очка, первое – у «Зенита» - 33 балла.