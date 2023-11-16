Колосков: «Краснодар» — фаворит в борьбе за золото»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, после первого круга турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий действующего чемпиона страны «Зенит» на два очка. Колосков признался, что рад интриге, появившейся в текущем сезоне.

«Краснодар» показывает солидную игру, они продемонстрировали, что способны конкурировать с «Зенитом» на равных. «Краснодар» — фаворит в борьбе за золото», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 26 ноября против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.