Президент «Урала» Иванов: «Ганчаренко останется до конца чемпионата — сто процентов»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что сейчас клуб не раздумывает над возможной отставкой главного тренера команды Виктора Ганчаренко.

Напомним, в последний раз команда из Екатеринбурга добивалась победы в РПЛ 19 августа в матче пятого тура против «Балтики» (1:0). Несмотря на длительную серию из неудачных игр, Иванов отметил старания команды, выразив поддержку её наставнику Ганчаренко.

«Ганчаренко останется до зимнего перерыва. И не до перерыва, а до конца чемпионата — сто процентов. Да, команда попала в яму, немножко не получается. Но мы вместе выигрываем и вместе проигрываем», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

После 15 туров РПЛ «Урал» расположился на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч екатеринбуржцы проведут 26 ноября против «Краснодара». Начало — в 14:00 по московскому времени.