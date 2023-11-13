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Президент «Урала» Иванов: «Ганчаренко останется до конца чемпионата — сто процентов»

13 Ноября 2023 • 11:19 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что сейчас клуб не раздумывает над возможной отставкой главного тренера команды Виктора Ганчаренко.

Напомним, в последний раз команда из Екатеринбурга добивалась победы в РПЛ 19 августа в матче пятого тура против «Балтики» (1:0). Несмотря на длительную серию из неудачных игр, Иванов отметил старания команды, выразив поддержку её наставнику Ганчаренко.

«Ганчаренко останется до зимнего перерыва. И не до перерыва, а до конца чемпионата — сто процентов. Да, команда попала в яму, немножко не получается. Но мы вместе выигрываем и вместе проигрываем», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

После 15 туров РПЛ «Урал» расположился на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков. Свой следующий матч екатеринбуржцы проведут 26 ноября против «Краснодара». Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Урал Григорий Иванов Виктор Ганчаренко ещё теги

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