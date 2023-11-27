«Дурость в голове»: Булыкин оценил поступок Кордобы

Футбольный эксперт Дмитрий Булыкин попытался объяснить поступок Джона Кордобы в проигранном «Краснодаром» матче «Уралу» (1:3). Форвард схватил себя за пах и показал жест арбитру.

«Может быть, эмоции. Может быть, в отпуск пораньше захотел. Если голова на месте, думаю, вряд ли кто-то додумался бы так сделать специально. Это дурость в голове», - говорит Булыкин «Газете.Ру».

Ранее Булыкин согласился с тем, что за поступок колумбийцу стоит дать четыре матча дисквалификации. В прошлом сезоне похожим образом себя повёл форвард «Спартака» Александр Соболев и получил четыре матча дисквалификации. Позже срок сократили до трёх.