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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван лидер первого круга РПЛ по голам со стандартов

15 Ноября 2023 • 17:36 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Рустат разобрал все голы команд первого круга РПЛ и выяснил, игроки какого клуба забили больше голов со стандартных положений.

Лидер рейтинга совпадает с лидером турнирной таблицы – это «Краснодар». Так, у «быков» 10 голов со стандартных положений (в том числе с пенальти). На втором месте – ЦСКА и «Рубин» - по девять голов. Третье место у «Урала» - восемь голов.

Лидером рейтинга по голам с позиционных атак является «Зенит» - 22 гола, больше всего голов с пенальти – у ЦСКА и «Ахмата», а больше всех голов быстрыми атаками забили игроки «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар

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