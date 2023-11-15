Назван лидер первого круга РПЛ по голам со стандартов

Рустат разобрал все голы команд первого круга РПЛ и выяснил, игроки какого клуба забили больше голов со стандартных положений.

Лидер рейтинга совпадает с лидером турнирной таблицы – это «Краснодар». Так, у «быков» 10 голов со стандартных положений (в том числе с пенальти). На втором месте – ЦСКА и «Рубин» - по девять голов. Третье место у «Урала» - восемь голов.

Лидером рейтинга по голам с позиционных атак является «Зенит» - 22 гола, больше всего голов с пенальти – у ЦСКА и «Ахмата», а больше всех голов быстрыми атаками забили игроки «Крыльев Советов».