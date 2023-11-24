Футболист «Краснодара» Кайо восстановился после травмы

Бразильский защитник «Краснодара» Кайо Панталеао вернулся к тренировочным занятиям.

«У нас отличные новости: Кайо закрыл больничный и возвращается к тренировкам! Ждем в общей группе, друг», — написала пресс-служба «быков» в официальном телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. Напомним, последний раз Кайо выходил на поле 25 августа.

В ближайшем туре чемпионата России «Краснодар» встретится с «Уралом». Игра 16-го тура запланирована на 26 ноября в 14:00 по московскому времени.