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Сёмин назвал Ивича лучшим тренером первого круга РПЛ

13 Ноября 2023 • 16:10 Комментировать
Урал
...
Краснодар
26.11 14:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал наставника «Краснодара» Владимира Ивича лучшим тренером первого круга РПЛ.

Напомним, что после 15 туров «быки» возглавляют турнирную таблицу российского чемпионата, опережая второй «Зенит» на два очка.

«Специалист, который со своей командой идёт на первом месте и есть лучший. А это Ивич с «Краснодаром», — цитирует Сёмина Metaratings.

Свой следующий матч «Краснодар» проведёт 26 ноября против «Урала». Начало этой игры запланировано на 14:00 по московскому времени. Отметим, что Ивич возглавляет «быков» с января текущего года.

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